A Terni la mostra “fuori luogo”: espongono Ferri, Vallesi e Francini

Dal 7 febbraio all’8 marzo 2026, il prestigioso Palazzo di Primavera a Terni ospiterà una mostra del ciclo “fuori luogo” che segue, a distanza di sei mesi, quella tenutasi a Tarquinia nell’ottobre scorso.
Nel pomeriggio del 7 febbraio, alle ore 17,00, contestualmente all’inaugurazione della mostra, verrà presentato il catalogo annuale delle numerose attività e collaborazioni del “Cantiere di Arti Urbane” 2025; tra queste è inserita anche la documentazione dell’evento tarquiniese dello scorso anno.
Attualmente proposto nel capoluogo umbro dal curatore e organizzatore, Franco Profili, con l’originale formula di tre esposizioni personali all’interno di un singolo contesto, il manifesto “fuori luogo”, trova uno spazio d’eccellenza e di grande respiro nel cuore del centro storico ternano.
Saranno esposti dipinti di Marco Ferri – Colori d’inTerni– un’installazione ceramica di Luigi Francini – Strade di fango– e un gruppo di sculture di Marco Vallesi – Navi di pietra-.
Il progetto della esposizione ternana e’ dell’associazione Tempus Vitae con il patrocinio del Comune di Terni, della Confcommercio territoriale, del sistema servizi 50&Più. Il progetto si avvale inoltre delle collaborazioni con Cesvol Umbria e Tailored Service.
Orari di apertura:
Venerdì ore 17,00-19,30
Sabato ore 10,00-13,00
Domenica ore 17.00-19,30