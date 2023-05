A tutto padel: i ragazzi dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia ospiti dell’MG Sporting Club

Un finale di anno scolastico all’insegna dello sport per i ragazzi dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia. È ancora vivo a scuola l’entusiasmo per le recenti Benedettiadi, i giochi che vedono ogni anno protagonisti tutti gli studenti della scuola, che già l’Istituto ha proposto ai ragazzi una nuova esperienza sportiva.

Nelle settimane scorse, infatti, varie classi della scuola – tutte le medie e alcuni ragazzi delle superiori – hanno fatto visita ai campi da padel dell’MG Sporting Club a Tarquinia Lido, partecipando a delle lezioni con gli istruttori che hanno riscosso grande successo tra i giovani atleti.

Per alcuni si è trattata di un’esperienza del tutto inedita, per altri il modo per imparare qualche trucco da aggiungere a quanto già imparato giocando in precedenza: in ogni caso, tanto divertimento anche grazie alla disponibilità e professionalità degli istruttori del Club.

In chiusura di questi blitz sui campi, per gli studenti anche la possibilità di cimentarsi tra loro: le coppie migliori sono risultate quelle formate da Giada Vangelisti e Arianna Parrano tra le ragazze, Raoul Sapere ed Edoardo Mosci tra i ragazzi.