A Viterbo il giallo teatrale che ribalta le regole: “Le cose che ti fanno sentire vivo”

Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà lo spettacolo teatrale “Le cose che ti fanno sentire vivo”, interpretato da Vincenzo Filice e scritto e diretto da Luca Guerini.

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Realtà Teatrale Skenexodia, è un giallo teatrale che da diversi anni viene portato in tournée in Italia, distinguendosi per la struttura narrativa originale che ribalta i tradizionali meccanismi del genere.

Un mistero che cambia le regole del gioco

Il testo, pubblicato nella raccolta “Con una erre”, propone infatti una formula narrativa insolita: allo spettatore non viene chiesto di scoprire l’assassino, ma di capire chi sarà la vittima.

Protagonista della storia è Giacomino, un giovane segnato da un profondo disagio che decide di compiere un gesto estremo. Prima di togliersi la vita, infatti, ha scelto di uccidere una delle persone che ritiene responsabili della sua condizione. Durante il monologo, il pubblico è invitato a cogliere indizi e interpretare parole e silenzi per individuare chi sarà la persona destinata a morire.

Uno spettacolo interattivo con il pubblico

Il racconto si sviluppa come un vero e proprio gioco teatrale, in cui l’attenzione dello spettatore diventa parte integrante dell’esperienza. In diverse repliche dello spettacolo, alcuni spettatori sono riusciti a individuare la soluzione analizzando dettagli del monologo e ricostruendo gli indizi disseminati nel racconto.