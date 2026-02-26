Acquapendente, Marco Cavallaro al Teatro Boni con “Un amore di peso”

Domenica 1° marzo 2026, alle ore 17:30, il Teatro Boni di Acquapendente ospita la commedia “Un amore di peso”, scritta, diretta e interpretata da Marco Cavallaro.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale diretta da Sandro Nardi, che si avvia verso il mese conclusivo con un calendario ricco di appuntamenti.

Una commedia brillante che affronta i pregiudizi

Accanto a Cavallaro, sul palco, Stella Pecollo, Rosario Petix e Valentina Stredini. La commedia propone una narrazione romantica e dinamica, affrontando con leggerezza ma anche con profondità il tema dei pregiudizi legati all’aspetto fisico.

La scena è dominata da una gigantesca fetta di torta semovente, elemento scenografico che contribuisce a creare un’atmosfera vivace, tra colori accesi, musiche, cambi di scena e ritmo serrato. Sotto la superficie brillante dello spettacolo, tuttavia, si sviluppa una riflessione più ampia sulla solitudine e sulle fragilità che accomunano i protagonisti.

Informazioni e biglietti

Il Teatro Boni si trova in Piazza della Costituente 9 ad Acquapendente. I biglietti sono disponibili anche online sul circuito Vivaticket.

Per informazioni e prenotazioni:

www.teatroboni.it

0763 733174

334 1615504 (prenotazioni anche via WhatsApp)