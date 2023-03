Acquapendente, torna il Concorso Antica Fiera delle Campanelle

Riceviamo dal Comune di Acquapendente e pubblichiamo

Il Comune di Acquapendente promuove l’undicesima edizione del Concorso Antica Fiera delle Campanelle, dedicato ai ceramisti e agli amanti della ceramica, con particolare attenzione ad artigiani e artisti specializzati in questo materiale. L’iniziativa costituisce un momento importante per la valorizzazione dell’identità culturale locale, anche alla luce della recente adesione di Acquapendente alla rete nazionale delle Città della Ceramica.

Il concorso prevede quattro categorie di gara: artisti-ceramisti, con opere interamente prodotte dal concorrente, dalla forgiatura alla cottura finale; decoratori e amanti della ceramica, in cui viene effettuata dal concorrente la sola decorazione del manufatto (l’organizzazione ha fatto produrre campanelle standard che si possono ritirare alla consegna della scheda di partecipazione); campanelle realizzate con materiali vari, cioè diversi da ceramica e terracotta; bambini decoratori, categoria riservata a bambini e ragazzi fino a 14 anni (classe terza della scuola secondaria di primo grado) autori di campanelle in argilla, pasta di sale ecc. o soltanto decorate. Tutte le campanelle ammesse potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica decorativa eccetto decalcomanie e decoupage.

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12.00 del 29 aprile 2023. La scheda di iscrizione va consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acquapendente in Piazza Girolamo Fabrizio 17 o via PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it. La campanella va consegnata sempre in Comune entro e non oltre le ore 14.00 del 6 maggio 2023 (da lunedì a sabato ore 9.00-14.00). Prevista una quota di 10 euro per le prime tre categorie e di 5 euro per la quarta.

I prossimi 20 e 21 maggio, in occasione dell’evento nazionale Buongiorno Ceramica, sarà effettuata la presentazione delle campanelle e la premiazione dei vincitori. Successivamente le opere partecipanti faranno parte di una mostra al Museo della Città. Le opere premiate diverranno proprietà del Comune di Acquapendente e resteranno a far parte delle collezioni museali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, Turismo e Attività produttive (0763.7309234 – cpernigotto@comuneacquapendente.it). Il bando completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale www.comuneacquapendente.it.