AGM Consulting S.a.s., la nuova società di consulenza e formazione sul lavoro a Tarquinia

A Tarquinia c’è una nuova realtà in ambito di consulenza e formazione sul lavoro: AGM Consulting S.a.s., società che nasce dalla volontà del titolare, il Dott. Massimo Marzi, di voler condividere con passione ed entusiasmo le esperienze maturate collaborando in importanti realtà a livello nazionale e locale.

I servizi di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), igiene degli alimenti (Regolamento CE 852/2004) e privacy – videosorveglianza (Regolamento EU 2016/679) rappresentano il core business della AGM Consulting S.a.s.

La società è un Centro di Formazione accreditato AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) e in quanto tale può organizzare ed erogare qualsiasi tipologia di corso di formazione in presenza, a distanza e in e-learning per mezzo della propria piattaforma online.

Di seguito un elenco non esaustivo dei corsi di formazione:

Ponteggi, Gru per Autocarro, Trattori, PLE, Carrelli Elevatori, Escavatori Idraulici, ecc.;

Antincendio, Primo Soccorso, RLS., Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori;

Corsi su rischi specifici, organizzati successivamente alla formazione base;

Igiene degli Alimenti (haccp) e Privacy.

AGM Consulting S.a.s progetta ed eroga percorsi formativi su richiesta specifica della Committente.

La AGM Consulting S.a.s. è accreditata con la Pubblica Amministrazione attraverso il MEPA. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.agmconsulting.it o contattatere la società allo 0766 730 399 e all’indirizzo email m.marzi@agmconsulting.it.