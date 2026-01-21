Al Liceo Cardarelli di Tarquinia prosegue il percorso di Curvatura Biomedica

Prosegue anche quest’anno, al Liceo Scientifico tradizionale e al Liceo Classico dell’IIS Vincenzo Cardarelli, il percorso di Biologia con curvatura biomedica, rivolto agli studenti delle classi terze e quarte. L’iniziativa si inserisce nell’offerta formativa dell’istituto come proposta di approfondimento orientata alle professioni medico-sanitarie, coinvolgendo gli studenti interessati a un percorso di studio in ambito scientifico e sanitario.

Il progetto nasce dal protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la FNOMCeO, e rappresenta un’opportunità riconosciuta a livello nazionale per avvicinare gli studenti alle scienze mediche già durante il percorso liceale.

I contenuti didattici e il contributo dei professionisti

In queste settimane si sta concludendo il secondo nucleo tematico per entrambe le annualità del percorso. Gli studenti sono stati impegnati nello studio dell’apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione alla biomeccanica del movimento, e dell’apparato digerente, affrontando i principali aspetti legati alla fisiologia della nutrizione e del metabolismo.

Le attività didattiche affiancano alla preparazione teorica il contributo diretto di professionisti del settore sanitario. All’interno del percorso hanno collaborato la dottoressa Laura Voccia, il dottor Mario Fanali, il dottor Giuseppe Conti, il dottor Cesare Selvaggini e il dottor Federico Caporali, che hanno portato agli studenti testimonianze ed esempi legati alla pratica clinica e alla realtà della professione medica.

Orientamento universitario e valore formativo

Il percorso di Curvatura Biomedica rappresenta uno strumento di orientamento consapevole verso le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, offrendo agli studenti conoscenze di base utili anche in vista delle prove di accesso universitario. Le attività svolte sono inoltre riconosciute come ore di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO).