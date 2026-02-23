Al teatro Rossella Falk di Tarquinia il docufilm “Irregular” su matriarcato e sciamanesimo

Il Centro Studi “José Martí” per la pace e la fraternità tra i popoli dell’associazione Semi di Pace, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, promuove un nuovo appuntamento culturale a Tarquinia: mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 17, al Teatro Comunale Rossella Falk sarà proiettato il docufilm “Irregular”, lavoro dedicato ai temi del matriarcato e dello sciamanesimo, girato in Bolivia. L’ingresso è previsto con contributo libero di solidarietà a sostegno delle attività di Semi di Pace.

Presente il regista Fabrizio Catalano, collegamento con Fatima Lazarte

Alla proiezione parteciperà il regista e coautore Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, che al termine del film dialogherà con il pubblico sui contenuti dell’opera e sui temi della legalità e dell’impegno civile, anche attraverso l’eredità culturale del nonno. Interverrà inoltre Maddalena Celano, saggista e dottoranda in filosofia, mentre Fatima Lazarte, coautrice e protagonista del docufilm, sarà presente in collegamento telefonico.

Un’occasione di riflessione sul femminile e sulle culture ancestrali

“Irregular” propone un percorso tra tradizione, spiritualità e identità femminile, offrendo spunti di riflessione sul ruolo del femminile nella società contemporanea e sul rapporto tra modernità, tecnologia e saperi ancestrali. La prenotazione è consigliata chiamando il numero 0766 842 709 entro martedì 24 febbraio, dalle 9 alle 12.