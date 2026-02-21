Al teatro Rossella Falk di Tarquinia in scena “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”

Va in scena domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18, al Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia lo spettacolo “Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco”, proposto dalla compagnia Stivalaccio Teatro. La rappresentazione rilegge il celebre testo di William Shakespeare attraverso il linguaggio del teatro popolare e della Commedia dell’Arte, trasformando la tragedia degli amanti di Verona in un racconto dinamico che alterna comicità e profondità emotiva. In scena Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello, protagonisti di un adattamento che intreccia ironia, pathos e riferimenti alla cultura contemporanea.

Una rilettura tra Commedia dell’Arte e suggestioni rinascimentali

Sul fondale della storia di Romeo e Giulietta emergono suggestioni “otelliane”, pregiudizi mercantili e conflitti interiori, in una partitura scenica fatta di vita e morte, coltelli e veleni. La vicenda è ambientata nel 1574, in una Venezia in fermento per l’arrivo di Enrico III di Francia, diretto a Parigi per l’incoronazione. Protagonisti della narrazione sono due saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, incaricati di mettere in scena la più grande storia d’amore di tutti i tempi. Tra prove improvvisate, equivoci e colpi di scena prende forma anche il personaggio di Veronica Franco, poetessa e cortigiana della Serenissima, chiamata a interpretare Giulietta.

Biglietti in prevendita e spettacolo inserito nel cartellone invernale

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sul sito archeoares.it e al botteghino del teatro, aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La rappresentazione rientra nel cartellone invernale 2025–2026 promosso dal Comune di Tarquinia e da ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.