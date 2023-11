Alberto Blasi (Azione): “Un plauso alle nuove nomine in ospedale”

Riceviamo da Azione – Tarquinia e pubblichiamo

Azione – Tarquinia, per voce del coordinatore cittadino Alberto Blasi, plaude alle nomine per il primario di chirurgia Dott. Amodio e del Direttore sanitario Dott.ssa Bernadette Macchione ai quali vanno gli auguri per un proficuo lavoro.

In particolare la nomina del Direttore sanitario è di buon auspicio e di conforto per la cittadinanza in quanto, oltre alla nota professionalità, conosce le problematiche che affliggono l’ospedale ed al tempo stesso ricopre un ruolo di rilievo presso quello di Belcolle, particolare questo di non poco conto in termini di opportunità funzionali per il nostro ospedale.

Recentemente abbiamo assistito a proclami catastrofici che hanno avuto il solo risultato di generare sfiducia mentre la grande partecipazione popolare e la tenacia del comitato dei cittadini hanno portato invece a impegnare l’Azienda Sanitaria, a tal riguardo è necessario che ci siano fatti a conferma.

Tarquinia e il territorio esigono risposte chiare, l’ospedale deve mantenere e ove possibile implementare i servizi ai cittadini perché è il gioiello, il riferimento di un intero territorio, ciò che veramente fa la differenza in termini di dignità e rispetto del cittadino.