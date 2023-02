“Amore sono un po’ incinta” al Teatro Boni di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo le celebrazioni del Giorno della Memoria, con la messa in scena dello spettacolo “Ceneri alle ceneri” che è stato proposto anche alle scuole, la stagione del Teatro Boni di Acquapendente prosegue domenica 5 febbraio (ore 17.30) con la commedia “Amore sono un po’ incinta”.

Diretta da Marco Cavallaro e interpretata dallo stesso Cavallaro insieme a Sara Valerio, Antonio Conte e Guido Goitre, con voci di Monica Ward e Alessandro Campagnola, questa produzione Esagera – La Bilancia è una commedia che ci fa ridere delle nostre paure ad affrontare l’ignoto e di come la storia più vecchia del mondo sia la favola più bella da raccontare: quella di dare un futuro alla vita.

Il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio? Mettere al mondo un bambino comporta grandi responsabilità sociali, civili ed economiche. Quando poi arriva in una coppia improbabile che non aveva nessuna intenzione di avere un figlio, per non compromettere il senso di libertà e intaccare quello della responsabilità, ecco che la frittata è fatta.

I protagonisti di “Amore sono un po’ incinta”, Roberta e Maurizio, sono due giovani non-più-giovani che vivono la propria vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di una “condivisione”. Non si conoscono, ma il destino ha per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio e riprenderà il 26 febbraio, mentre sabato 18 alle ore 23.00 torna il tradizionale veglione di Carnevale con ballo in maschera, nell’ambito del Carnevale Aquesiano 2023.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso 10 euro. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.