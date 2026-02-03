Antico Carnevale Sutrino 2026, due settimane di eventi tra tradizione e comunità

Sutri si prepara a vivere oltre due settimane di festa con l’edizione 2026 dell’Antico Carnevale Sutrino, in programma dal 1° al 17 febbraio. Le strade e le piazze della città faranno da scenario a un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgeranno famiglie, scuole, associazioni e visitatori, in un percorso che unisce tradizione, partecipazione e identità locale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sutri e dalla Pro Loco di Sutri, con il contributo del Comitato Carnevale Sutri per la parte artistica e la realizzazione dei carri allegorici.

Carri allegorici, bambini e tradizioni popolari

Il cuore del Carnevale sarà rappresentato dai cortei dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, in programma domenica 1, domenica 8 e domenica 15 febbraio, con sfilate che attraverseranno le principali vie del paese e culmineranno in piazza del Comune con il tradizionale “saltarello”. Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli con il Carnevale dei bambini e l’ingresso di “Re Carnevale”, accompagnato da street band, maschere e animazione. In calendario anche i giochi della tradizione in piazza, con la collaborazione delle associazioni locali, tra dolci tipici, noccioline e frappe.

Veglioni, commedia e il rito finale di Re Carnevale

Il programma prevede inoltre cene e veglioni di Carnevale presso la palestra comunale, momenti pensati per vivere la festa anche in chiave conviviale. Tra gli appuntamenti più attesi figura la Commedia di Povero Checco, espressione storica della tradizione carnascialesca sutrina. Gran finale martedì 17 febbraio con il corteo funebre e la cremazione di “Re Carnevale”, accompagnati dalla banda musicale “Reginaldo Caffarelli”, rito simbolico che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 dell’Antico Carnevale Sutrino.