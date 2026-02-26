Arcidosso, ai Teatri d’Amiata arriva “Delitti esemplari” al Teatro degli Unanimi

Prosegue la stagione 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il prossimo spettacolo è in programma domenica 1 marzo alle ore 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con “Delitti esemplari”, tratto dall’opera Crímenes ejemplares di Max Aub.

Ironia e riflessione tra confessioni grottesche

Lo spettacolo, con traduzione di Valentina Marzilli, adattamento di Alessandra Comanducci e regia di Cantiere Obraz, vede in scena Emma Bani, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci e Thomas Harris.

Attraverso una successione di confessioni paradossali e grottesche, la rappresentazione attraversa ossessioni quotidiane e contraddizioni dell’animo umano. Il risultato è un intreccio teatrale che alterna comicità e profondità, leggerezza e riflessione, mettendo al centro fragilità e nevrosi contemporanee in un dialogo diretto con il pubblico.

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle ore 21.00.

I biglietti possono essere prenotati presso:

Biblioteca Comunale di Arcidosso – 0564 965057 (lun–ven 9.00–13.00)

Associazione Né Arte Né Parte – 347 9081631 (lun–sab 15.00–19.00, anche WhatsApp)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.