Atletica Alto Lazio e Finass Viterbo sul podio nel Disco a Rieti con Giuseppe Guerra, Valeria Giovannini e Andrea Spiti

(g.m.) Si conclude a Rieti, nello splendido impianto del “Raul Guidobaldi”, la stagione agonistica invernale 2022, con la disputa sabato 19 e domenica 20 marzo, dei Campionati Regionali Individuali di Lanci Lunghi, manifestazione che ha messo di fronte i migliori lanciatori del Lazio, dai Cadetti agli assoluti m/f nelle specialità del Disco, Martello e Giavellotto. Tutti sul podio gli atleti viterbesi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che hanno preso parte a questa ultima prova per l’assegnazione del titolo, con il 3°posto di Andrea Spiti e Valeria Giovannini nel Disco Cadetti/e che pur essendo specialisti rispettivamente nell’alto e nelle corse veloci si cimentano spesso in prove di lancio. Per l’Atletica Alto Lazio in gara lo Juniores Giuseppe Guerra che sebbene solo al primo anno di categoria riesce a salire sul podio al 3°posto nella gara di Disco, andando molto vicino al suo P.B. Tutta l’attenzione delle due formazioni si sposta ora all’apertura della stagione agonistica Outdoor, prevista proprio a Viterbo il 2 aprile con la disputa di gare di corsa su distanze non olimpiche per le categorie assolute ed alcune gare riservate alle categorie giovanili.