Bambini a teatro: a Tarquinia al via la stagione pomeridiana dedicata ai più piccoli

Il Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia prepara una serie di spettacoli pomeridiani dedicati ai più giovani per la stagione invernale 2023/2024. L’inaugurazione avverrà il 9 dicembre con “Babbo Natale e la notte dei regali” degli Eccentrici Dadarò, seguito il 13 gennaio da “Il tenace soldatino di piombo” del Teatro delle Apparizioni.

Il 3 febbraio, l’Accademia Perduta – Progetto G.G. proporrà “Streghe”, mentre il 24 febbraio Giallo Mare Minimal Teatro presenterà “La regina delle nevi. Battaglia finale”. La stagione si concluderà il 10 marzo con “Little Something. Un grande amore senza fine” di Twain Physical Dance Theatre.

Gli spettacoli, consigliati per bambini dai 4 anni in su, offrono un’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica del teatro. Con il patrocinio del Ministero della Cultura, Comune di Tarquinia, Regione Lazio e Atcl, i biglietti sono in vendita al costo unico di 5,00€ presso l’Infopoint Barriera San Giusto o su www.bigliettoveloce.it.