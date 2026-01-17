Bando Isi Inail, fino a 130mila euro a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro: il supporto della CNA

Fino a 130mila euro a fondo perduto per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro. È quanto prevede il Bando Isi promosso dall’Inail, che rappresenta un’opportunità rilevante per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre i rischi professionali. L’accesso ai contributi, tuttavia, è caratterizzato da una procedura articolata, motivo per cui la CNA mette a disposizione delle imprese un servizio di assistenza dedicato per la verifica della fattibilità dei progetti e il supporto nella loro realizzazione.

Gli obiettivi del bando e gli assi di finanziamento

Il bando Isi Inail mira a incentivare interventi finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuovendo allo stesso tempo l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature capaci di ridurre le emissioni inquinanti, abbattere il rischio di infortuni e incrementare efficienza e sostenibilità complessiva delle attività produttive. Le risorse sono suddivise in cinque assi di finanziamento: riduzione dei rischi tecnopatici come rumore, vibrazioni e movimenti ripetitivi (asse 1.1); adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2); riduzione dei rischi infortunistici (asse 2); bonifica da materiali contenenti amianto (asse 3); progetti per micro e piccole imprese di specifici settori di attività (asse 4); progetti per micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli (asse 5).

Agevolazioni, novità e assistenza CNA

Il finanziamento è concesso a fondo perduto nella misura del 65% dell’investimento, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva. Tra le principali novità, per le imprese che partecipano agli assi 1.1, 2, 3 e 4 è prevista la possibilità di affiancare all’intervento principale un intervento aggiuntivo, finanziabile fino all’80% del suo valore, entro limiti di spesa che saranno definiti in relazione al progetto presentato. “CNA, anche in questo caso, è al servizio delle imprese per verificare la fattibilità e assisterle nella realizzazione dei progetti”, sottolinea Daniele Masini, amministratore delegato di CNA Sostenibile. L’Inail renderà noto il calendario con le date di apertura e chiusura della procedura informatica entro il 27 febbraio. Per informazioni e assistenza è possibile contattare CNA Sostenibile al numero 0761 176 8397.