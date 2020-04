“Bene la nuova ordinanza della Regione che consente interventi anche su strutture amovibili di concessioni balneari e campeggi”

Riceviamo e pubblichiamo

“Bene la nuova ordinanza della Regione Lazio che consente interventi anche su strutture amovibili di concessioni balneari e campeggi”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. “Il provvedimento integra alcuni contenuti dell’ordinanza pubblicata il 15 aprile – prosegue -. In questo modo, gli operatori hanno un quadro completo delle attività che possono svolgere in vista dell’estate. Il turismo balenare è un comparto cruciale dell’economia regionale e della Tuscia. Stiamo lavorando con il massimo impegno per far ripartire tutto il sistema, cercando di coniugare le esigenze economiche con la tutela della salute”.

Il provvedimento, nello specifico, precisa che tra le attività consentite dall’ordinanza precedente sono comprese quelle di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili di concessioni balneari e campeggi. Viene poi specificato che la pulizia potrà essere effettuata anche con mezzi meccanici e che la sanificazione potrà riguardare anche gli arenili. Inoltre, prevede delle novità per quanto riguarda la cantieristica navale: sono autorizzate, in questo ambito, la “consegna di magazzino”, le attività propedeutiche allo spostamento dei natanti dal cantiere all’ormeggio e quelle connesse, comunque finalizzate alla consegna dei natanti, previa comunicazione al Prefetto. Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza dovranno essere realizzati, a tutela degli operatori, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.