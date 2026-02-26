Bolsena, Flex Force Team protagonista al 1° Italian Grand Prix: due ori e podi nel No-Gi

Ottimi risultati per il Flex Force Team di Bolsena al 1° Italian Grand Prix, disputato lo scorso 21 febbraio. Due atleti della società sportiva si sono distinti nella competizione focalizzata sul No-Gi, disciplina del Brazilian Jiu-Jitsu che privilegia prese, controlli e sottomissioni senza kimono.

Pur non trattandosi di una gara specifica di Mixed Martial Arts, specialità principale del team, la prova ha confermato la solidità della preparazione tecnica degli atleti. Il No-Gi rappresenta infatti un’importante componente dell’allenamento MMA, contribuendo allo sviluppo di agilità, resistenza e gestione del corpo a corpo.

Sei vittorie per Governatori, oro anche per De Sario

A conquistare il gradino più alto del podio è stato Edoardo Governatori, autore di una performance di rilievo con sei vittorie e la medaglia d’oro nella categoria No-Gi 61,50 kg. Per lui anche due medaglie di bronzo: una nella categoria open weight No-Gi 73 kg e un’altra nella categoria 64 kg Gi.

Medaglia d’oro anche per Simone De Sario, che con tre vittorie si è imposto nella categoria Gi 69 kg, aggiungendo al suo palmarès un bronzo nella categoria No-Gi 66 kg.

Collaborazione tecnica e prossimi obiettivi

I risultati ottenuti rappresentano un’importante conferma del lavoro svolto quotidianamente presso la sede di Bolsena e della collaborazione tra il Flex Force Team e il Lotus Club BJJ Etruria, sinergia che punta a valorizzare competenze tecniche e crescita condivisa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al coach Federico Burratti per il contributo tecnico e la guida nel percorso degli atleti nel Brazilian Jiu-Jitsu. Archiviata la prova del Grand Prix, il team è già proiettato verso i Campionati Regionali del 14 marzo, ai quali parteciperà con una formazione competitiva.