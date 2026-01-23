Bolsena, il Bourbon Trio in concerto per il BolsenArte Winter Musica Festival

Per la rassegna BolsenArte Winter Musica Festival, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Piccolo Teatro Cavour ospiterà il concerto del Bourbon Trio, con ingresso gratuito. La formazione propone un viaggio musicale dedicato al jazz delle origini, ispirato alle atmosfere senza tempo di New Orleans e al linguaggio espressivo del dixieland.

I musicisti e il repertorio

Il Bourbon Trio nasce dall’incontro di tre musicisti accomunati dalla passione per il jazz tradizionale. Alla cornetta Maurizio Pasqui, con un’esperienza maturata in importanti big band italiane, tra cui Siena Jazz e la Marco Tamburini Reunion Big Band. Il banjo e la voce di Mirco Bonucci restituiscono il carattere popolare e comunicativo del jazz primitivo. Bonucci è chitarrista, polistrumentista e autore di manuali didattici, ed è riconosciuto come uno dei maggiori conoscitori della musica brasiliana in Italia. Completa la formazione la tuba di Emanuele Ragni, tubista e trombonista con una lunga esperienza in orchestre jazz e marching band, attivo anche come direttore della Trasimeno Big Band.

BolsenArte Winter Musica Festival

Il concerto propone un repertorio che richiama le strade del Quartiere Francese di New Orleans, tra swing, improvvisazione e melodie storiche, restituendo il fascino del cosiddetto “cotton club style” e delle prime band dixieland. Il BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026 è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena ed è diretto dal Francesco Traversi. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Comune di Bolsena.