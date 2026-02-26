Bolsena lancia VisitBolsena.it: online il nuovo portale turistico della città

Bolsena rinnova la propria presenza online con il lancio ufficiale del portale turistico VisitBolsena.it, nuova vetrina digitale dedicata alla promozione del territorio. La piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale, paesaggistica e turistica della città, offrendo uno strumento moderno e funzionale rivolto ai visitatori italiani e stranieri.

Il sito è concepito come hub centrale per informazioni su eventi, itinerari, esperienze e strutture ricettive, con un’impostazione che punta a coniugare tradizione e innovazione, promuovendo Bolsena come una delle destinazioni di riferimento della Tuscia.

Tre colori per raccontare il territorio

Il progetto si sviluppa attorno a tre direttrici narrative, identificate simbolicamente nei colori oro, verde e blu. L’oro richiama il patrimonio storico e culturale, il verde rappresenta il paesaggio naturale e i percorsi immersi nella natura, mentre il blu rimanda al lago vulcanico, elemento identitario e attrattore turistico di primaria importanza.

La narrazione sarà progressivamente arricchita con eventi, approfondimenti e storie legate ai protagonisti locali, con l’obiettivo di costruire un racconto coerente e riconoscibile del territorio.

Marketing territoriale e apertura ai mercati europei

Il portale è stato sviluppato dall’agenzia Tonidigrgio con la consulenza strategica del professor Sandro Giorgetti, CEO dell’Osservatorio Digitale Nazionale.

La piattaforma è progettata secondo una logica “mobile-first”, con navigazione ottimizzata da smartphone, contenuti integralmente tradotti in inglese e tedesco e una struttura tecnica orientata alla SEO, per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e intercettare i principali mercati europei.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Sorte, che ha definito il nuovo portale un investimento strategico per rafforzare l’accoglienza digitale della città e sostenere concretamente il sistema turistico locale. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’interesse online in presenze reali, incrementando i pernottamenti e generando ricadute economiche misurabili per il territorio. Il sito VisitBolsena.it è ora ufficialmente online e operativo.