Bolsena, tutto pronto per il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”

Tutto pronto per il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”, l’iniziativa ecologica e sociale promossa dalla Pro loco Bolsena, in collaborazione con il Comune di Bolsena. Tanti gli espositori non professionisti che saranno a palazzo del cardinale Teodorico Ranieri, al civico 141 di piazza Santa Cristina, il 28 e 29 ottobre, dalle 9,30 alle 18, per scambiarsi libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, oggettistica varia, vecchi arnesi e attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, tessuti, accessori nuovi, giochi, modellismo e tutto quello che non ha valore artistico o storico. Quale migliore occasione per rimettere in circolo oggetti che non servono e “accaparrarsi” qualcosa di utile senza spendere una fortuna soprattutto nel rispetto dell’ambiente circostante. “Abbiamo avuto un ottimo numero di adesioni – sottolineano dalla Pro loco Bolsena -. La scorsa edizione è stata un successo per la grande affluenza di visitatori. Appassionati o semplici curiosi che hanno voluto girare tra le bancarelle per trovare un regalo o un’idea da concretizzare. Ci auguriamo che anche quest’anno possa andare allo stesso modo e vedere centinaia di persone tra gli stand”.