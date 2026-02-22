Calcio, colpo esterno del Tarquinia: 2-1 al Cerveteri nel derby etrusco

Successo importante per il Tarquinia Calcio, che espugna il campo del Città di Cerveteri nel derby etrusco, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.
Una gara ben interpretata dalla formazione blu granata, capace di contenere con ordine le iniziative dei padroni di casa e di rendere di fatto poco impegnato l’estremo difensore Del Duchetto. Il Tarquinia, al contrario, costruisce diverse occasioni, soprattutto nella ripresa, legittimando il vantaggio maturato già nel primo tempo.
Pastorelli sblocca su punizione, Franceschi raddoppia dal dischetto
Il match si sblocca al 20’ del primo tempo grazie a una punizione di Pastorelli, deviata da un difensore cerite e finita in rete. Nella seconda frazione il Tarquinia continua a spingere, creando altre opportunità e tenendo alta la pressione offensiva.
Il raddoppio arriva al 38’ del secondo tempo con un calcio di rigore trasformato da Franceschi. Solo nel finale il Cerveteri riesce ad accorciare le distanze con Patrascu, sempre dal dischetto, regalando qualche secondo di tensione prima del triplice fischio.
Zona play-out alle spalle e ora sfida all’Atletico Cimina Falisca
Il 2-1 consente al Tarquinia di godersi, almeno per questa settimana, un turno di respiro fuori dalla zona play-out, oltre a rappresentare una significativa iniezione di fiducia per il gruppo.
Domenica prossima i blu granata torneranno in campo in casa contro la seconda forza del campionato, l’Atletico Cimina Falisca, in una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa ma che arriva in un momento positivo per il morale della squadra.