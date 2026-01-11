Calcio, il Tarquinia travolge il Pescia Romana 4 a 1 e avvicina la zona salvezza

Il Tarquinia Calcio domina il derby tirrenico e supera 4-1 il Nuovo Pescia Romana, conquistando tre punti pesanti che valgono il sorpasso in classifica proprio sui rivali diretti. Con l’inizio del girone di ritorno, i blugranata vedono ora più da vicino la zona salvezza: basterebbero due punti in più per uscire dalla zona playout e dare una svolta alla stagione.

Primo tempo equilibrato, Tarquinia avanti

La gara si apre con una punizione insidiosa di Lelli, sulla quale Del Duchetto si supera deviando il pallone sulla traversa. Il Tarquinia risponde con un’azione insistita sulla fascia sinistra: Franceschi serve un pallone invitante in area per Ver Meer, che finalizza con precisione portando i padroni di casa sull’1-0. I blugranata sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo, mentre il Pescia Romana prova a rendersi pericoloso con Bertini, senza però trovare il pareggio.

Ripresa decisiva e goleada blugranata

Il secondo tempo si apre con il Nuovo Pescia Romana subito aggressivo: al 46’ l’ex di turno Iannilli trova l’1-1 sfruttando un cross dalla sinistra. Gli ospiti insistono, soprattutto con Lelli, ma Del Duchetto si conferma decisivo con interventi di grande livello. Il nuovo vantaggio del Tarquinia arriva su punizione di Pasorelli dalla trequarti: Maresi, nel tentativo di rinviare, devia il pallone nella propria porta per il 2-1. Poco dopo, il giovane Verde sfonda a sinistra e serve Ver Meer, che firma la doppietta personale per il 3-1. Nel finale Franceschi sfiora il gol su cross di Fanali, mentre Del Duchetto si oppone ancora a Iannilli. Al 90’, su un rinvio lungo dello stesso portiere, Franceschi scappa alla difesa, salta l’estremo avversario e sigla il definitivo 4-1, chiudendo un derby dominato e rilanciando le ambizioni salvezza del Tarquinia.