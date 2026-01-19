Calcio, Maremmana di rigore: batte 2 a 0 la Nuova Castrense con due penalty di Rosati

Vittoria interna per la Maremmana, che allo stadio Martelli supera 2-0 la Nuova Castrense e si rilancia in classifica salendo a quota 28 punti. Un successo importante che permette ai bianconeri di avvicinarsi alla vetta, ora distante quattro lunghezze dopo il pari della capolista Campo dell’Oro, fermata sullo 0-0 casalingo dal Vetralla, altra formazione in corsa per le posizioni di vertice.

Primo tempo dominato ma senza reti

L’avvio di gara non è brillante per la Maremmana, che nei primi venti minuti fatica a trovare ritmo contro una Nuova Castrense ultima in classifica ma ben organizzata in fase difensiva. Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano la pressione, creando numerose occasioni da gol. Guzman va più volte vicino al vantaggio, mentre Marzoli colpisce una traversa. Ancora Guzman centra un palo e Rosati tenta una rovesciata che termina di poco a lato. Occasioni nitide che però non vengono concretizzate prima dell’intervallo.

Ripresa decisiva con due rigori di Rosati

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del finale di prima frazione, con la Maremmana ancora pericolosa: Marzoli colpisce una seconda traversa e Arcorace manca di poco il gol. Quando la partita sembra stregata, arriva l’episodio che cambia l’inerzia dell’incontro: al 22’ della ripresa Alessandro Rosati realizza il calcio di rigore, procurato da Guzman, che sblocca il risultato. Dieci minuti più tardi, ancora un penalty per i bianconeri, trasformato nuovamente da Rosati, che spiazza il portiere e fissa il punteggio sul definitivo 2-0. La Maremana chiude così il girone d’andata al quinto posto con 28 punti e si prepara a iniziare il ritorno, ancora in casa, ospitando l’Aurora Viterbo nel prossimo turno. Da segnalare il ritorno in campo, a tre anni dall’ultimo match, di Tiziano Paracucchi, che torna in porta a difendere i pali della Maremmana.