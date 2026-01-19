Calcio, Tarkna sconfitto 2-1 a Ronciglione nel giorno del debutto di mister Coppola

Si chiude con una sconfitta quella che viene considerata una delle settimane più difficili della storia del Tarkna. La formazione tarquiniese esce battuta 2-1 dal campo di Ronciglione al termine di una partita ben giocata, nella quale avrebbe probabilmente meritato un risultato diverso. Alla vigilia dell’incontro, che ha segnato la conclusione del girone d’andata, è arrivato il cambio in panchina con l’addio a Massimo Marzi e l’ingresso del nuovo allenatore Alessio Coppola.

Primo tempo di qualità e vantaggio tarquiniese

Nonostante alcune assenze, l’approccio alla gara del Tarkna è positivo. La prima mezz’ora è giocata con buona intensità dagli ospiti, che vanno vicini al gol con Barcaroli, autore di un tiro al volo da oltre 40 metri che colpisce la traversa a portiere battuto. Il vantaggio arriva poco dopo con Scappini, bravo a ribadire in rete la respinta del portiere sul tiro di Elisei. I padroni di casa si rendono pericolosi in un paio di occasioni, trovando però sulla loro strada un attento Modesti. Il pareggio arriva nel finale di primo tempo, che si chiude con un’altra traversa colpita ancora da Barcaroli.

Ripresa decisiva e sguardo al ritorno

Nella seconda frazione il Ronciglione trova subito il gol del sorpasso. Il Tarkna reagisce e prova fino all’ultimo a riequilibrare l’incontro, sfiorando il pareggio in più circostanze, senza però riuscire a concretizzare. Il risultato finale premia i padroni di casa, ma dalla prestazione emergono indicazioni incoraggianti in vista del girone di ritorno. La squadra, pur uscita sconfitta, mostra elementi da cui ripartire, con l’obiettivo di voltare pagina e concentrarsi sui prossimi impegni.