Calcio, Tarquinia espugna Fontemeravigliosa: vittoria per 3-1 in trasferta

Il Tarquinia Calcio supera per 3-1 la Fontemeravigliosa sul campo di via del Lungotevere Dante, conquistando una vittoria esterna costruita con ordine e determinazione. La formazione ospite sblocca il match grazie a Elisei, al rientro in maglia blugranata, e raddoppia con Bertini, bravo a finalizzare un’azione corale.
La reazione dei padroni di casa e il gol decisivo
Dopo il raddoppio del Tarquinia, la Fontemeravigliosa riesce ad accorciare le distanze, riaprendo temporaneamente la gara. La risposta degli ospiti è però immediata: Elisei firma la doppietta personale con una conclusione in rovesciata, chiudendo definitivamente l’incontro e fissando il risultato sul 3-1.
Giovani in campo e segnali di crescita
La squadra allenata da Caputo si presenta anche in questa occasione con una formazione molto giovane, schierando cinque under dal primo minuto. Una scelta che conferma il percorso intrapreso dal club, basato sulla valorizzazione dei giovani e sulla costruzione di un gruppo compatto.