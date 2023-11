Cambio della guardia in Prefettura a Viterbo: la nota dell’onorevole Rotelli

Riceviamo dall’on. Mauro Rotelli e pubblichiamo

Desidero esprimere i miei più sentiti auguri al nuovo Prefetto di Viterbo, Gennaro Capo, che assume l’incarico presso la Prefettura su indicazione del Ministro Piantedosi, a seguito del Consiglio dei Ministri odierno.

Il saluto al Prefetto uscente

Al contempo, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Prefetto uscente, Antonio Cananà, per l’impegno e la collaborazione che ha sempre dimostrato nel servizio alla comunità viterbese. Saprà svolgere con altrettanto impegno il nuovo incarico di capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Al nuovo Prefetto Capo rinnovo i migliori auguri di buon lavoro per il suo mandato, a beneficio del nostro territorio.