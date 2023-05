“Cambio della viabilità a Rompicollo, la toppa peggio del buco?”: la nota dell’associazione Insieme per Montalto e Pescia

Riceviamo dall’Ass. Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Con ordinanza n. 57 dell’8 maggio 2023 l’amministrazione comunale ha modificato l’intera viabilità del quartiere Rompicollo. Sin dalle giornate scorse abbiamo ricevuto tantissime lamentele dei residenti che ci chiedono e si chiedono come sia stato possibile emettere un’ordinanza simile senza ad esempio pensare prima ad una soluzione che permetta di parcheggiare le tante auto che ci sono e per le quali i posteggi sono insufficienti.

La cosa più grave che ci è stata segnalata da molti abitanti (tanti dei quali ci dicono di non essere stati coinvolti e di aver saputo solo ieri del cambiamento) e sulla quale concordiamo è l’istituzione del senso unico su Via dei Grottini con ingresso su Strada Regionale 312 (Castrense). In sostanza, il quartiere Rompicollo è stato tagliato fuori dal resto del paese chiudendo il suo accesso da via Tirrenia e spostando tutto il traffico su una strada regionale la cui circolazione è già congestionata e pericolosa di suo, sopratutto nei weekend e nei mesi estivi.

Si potrà accedere quindi, dalla SR Castrense o da via Mediterranea, percorrendo quello che diventerà un vero e proprio labirinto. Pensate alla pericolosità per un ragazzo col motorino che la sera d’estate per tornare a casa deve immettersi sulla strada regionale per entrare a Rompicollo! Un ringraziamento particolare al delegato alla polizia locale Nino Rosi per la fantastica soluzione di viabilità alternativa. Come primo atto dopo un anno di nulla veramente un grande esordio: sperando, visto l’imminente aumento del traffico sulla Castrense, che non sia “col botto”.