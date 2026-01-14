Capitale della Cultura 2028, Maria Grazia Cucinotta sostiene Tarquinia e la DMO Etruskey

Il nuovo anno si apre all’insegna della valorizzazione della cultura etrusca. Al Teatro Rossella Falk di Tarquinia è stato presentato lo spot “Via Etrusca”, progetto di comunicazione e promozione culturale realizzato dalla società Skylab, associata alla DMO Etruskey. Il video racconta, con immagini suggestive e un linguaggio contemporaneo, il patrimonio UNESCO delle necropoli della Banditaccia a Cerveteri e dei Monterozzi a Tarquinia, simboli centrali dell’eredità etrusca del territorio.

Maria Grazia Cucinotta e il sostegno alla candidatura 2028

Ad interpretare lo spot è Maria Grazia Cucinotta, protagonista dell’evento di presentazione accolto con grande partecipazione di pubblico. Dopo la proiezione ufficiale, l’attrice ha visitato il Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, dove ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Tarquinia e dei comuni aderenti alla DMO Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. In questa occasione ha rivolto un augurio speciale al progetto “La Cultura è volo”, che punta a coniugare radici storiche e visione futura.

La rete dei Comuni e il percorso verso il 2028

Accanto alla Città di Tarquinia, comune capofila della candidatura, partecipano al progetto i Comuni di Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa, tutti parte della rete della DMO Etruskey. Una candidatura condivisa che mira a proiettare nel futuro l’eredità etrusca, rafforzando la valorizzazione di un patrimonio culturale di rilievo nazionale e internazionale. Lo spot “Via Etrusca” sarà presentato anche a Cerveteri il prossimo 20 gennaio, data in cui è prevista la comunicazione ufficiale dei dieci progetti finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.