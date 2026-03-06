Caprarola, al via “Incontri in biblioteca”: primo appuntamento con il libro “MammAutismo”

Prenderà il via il 14 marzo la seconda edizione di “Incontri in biblioteca, arte, cultura e storia a Caprarola”, ciclo di appuntamenti culturali che proseguirà fino al mese di giugno a Caprarola. Il programma è organizzato dal Centro Studi e Ricerche di Caprarola e dalla Biblioteca Comunale, con il patrocinio del Comune di Caprarola e la collaborazione della Pro Loco Caprarola. Gli incontri si terranno presso il Palazzo della Cultura di Caprarola.

Presentazione del libro “MammAutismo”

Il primo appuntamento è previsto sabato 14 marzo alle ore 17 con la presentazione del libro “MammAutismo” di Elisa Baldoni. Dopo i saluti istituzionali, Nicoletta Pizzi dell’associazione Liberi di Volare Caritas introdurrà il tema dell’autismo e del rapporto tra i bambini che ne sono affetti e le loro madri. A seguire dialogherà con l’autrice per approfondire i contenuti del volume, che propone la testimonianza autobiografica di una madre impegnata nella quotidianità accanto ai suoi due figli autistici.

Un confronto con esperti e scuola

Il libro racconta un percorso di vita fatto di sfide quotidiane, difficoltà e piccoli traguardi, offrendo una riflessione sulla neurodiversità e sul ruolo delle famiglie che affrontano queste esperienze. Al termine della presentazione è previsto un forum di discussione con il pubblico, a cui prenderanno parte rappresentanti della ASL di Viterbo impegnati nella neuropsichiatria infantile e insegnanti delle scuole del territorio.