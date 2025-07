Caprarola Estate 2025: eventi culturali, musicali e tradizioni dal 11 luglio al 5 ottobre

Caprarola si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione della comunità. Il programma, promosso dal Comune di Caprarola in collaborazione con associazioni locali, realtà culturali e attività del territorio, offrirà una serie di eventi gratuiti, tra cui concerti, spettacoli all’aperto, percorsi guidati e serate di tradizione. Gli eventi si terranno tra luglio e ottobre, con appuntamenti per tutte le età e per ogni tipo di interesse.

Musica, spettacoli e tradizione: gli eventi principali

La stagione inizierà l’11 luglio con il concerto “Gli Ottoni Italiani del Cinema”, un omaggio alle colonne sonore di grandi compositori come Morricone e Piovani, che si terrà alle 21:00 alla Terrazza del Teatro Don Paolo Stefani. Il programma proseguirà il 17 luglio con lo spettacolo “Guarda che luna”, che racconta storie di mare e di luna. Il 23 luglio sarà la volta del concerto dei “TNT in concerto”, dedicato al rock e al pop, mentre il 24 luglio la Banda “Filippo Mascagna” si esibirà con il concerto “Sotto le stelle”. Inoltre, il Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese ospiterà il 25 e 26 luglio l’Eco Sound Fest, un festival musicale che unisce diversi generi.

Rassegne culturali e tradizioni locali: un’estate a Caprarola

Ad agosto, tornerà la rassegna culturale “DiVoci e DiSuoni”, con eventi tra musica, teatro e narrazione, che avranno luogo alla Terrazza del Teatro Don Paolo Stefani. Dal 2 al 16 agosto si succederanno spettacoli e concerti, tra cui “La Cantiga de la Serena” e “Menestrella Femminista & Fimmine Fimmine”. Tra le novità del 2025, il progetto “Caprarola Nascosta” offrirà un’esperienza tra i vicoli del borgo, mentre la Sagra della Nocciola dal 23 agosto al 1° settembre celebrerà le tradizioni locali con eventi gastronomici e folklore. A chiudere il calendario, il 4 e 5 ottobre si terrà “Aspettando Cioccofest”, un’anteprima del celebre festival del cioccolato, con degustazioni, mercatini e attività per famiglie.

Info in sintesi

Per il programma completo e aggiornamenti, visita il sito ufficiale del Comune di Caprarola www.comune.caprarola.vt.it. Per informazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 348 900 15 25.