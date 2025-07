Carnevale estivo 2024 a Tarquinia Lido: sei gruppi in maschera per la sfilata del 26 luglio

Torna il carnevale estivo a Tarquinia Lido, con un evento che sabato 26 luglio, a partire dalle ore 21, animerà il lungomare con una sfilata in maschera all’insegna del colore, della musica e della creatività. Sono sei i gruppi mascherati che prenderanno parte all’iniziativa, ciascuno ispirato a un tema diverso: “Streghe e stregoni voodoo”, “I veneziani”, “Pinocchio viene dal mare”, “Shrek”, “Tutti in barca” e “Luci & Music”. Un appuntamento che si propone di coinvolgere residenti e turisti, riportando in scena, dopo molti anni, una manifestazione che ha fatto la storia dell’estate tarquiniese.

Sei temi, tra magia, fiaba e ironia balneare

Ogni gruppo proporrà una propria interpretazione scenica e visiva del tema assegnato: “Streghe e stregoni voodoo” condurranno il pubblico in un’atmosfera di riti magici e costumi tribali; “I veneziani” evocheranno l’eleganza e il mistero del carnevale lagunare; “Pinocchio viene dal mare” offrirà una rilettura estiva della celebre fiaba di Collodi; “Shrek” porterà in scena i personaggi della popolare saga animata; “Tutti in barca” darà spazio all’ironia balneare tra salvagenti, costumi e accessori marittimi; “Luci & Music” punterà invece su uno spettacolo dinamico, fatto di colori accesi, ritmo e movimento. La sfilata rappresenterà un momento di festa collettiva aperto a tutte le età.

Aperte le adesioni per chi vuole partecipare

L’organizzazione è attualmente alla ricerca di volontari che desiderino prendere parte alla sfilata. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma solo entusiasmo e voglia di divertirsi. Chi fosse interessato può contattare direttamente i referenti dei gruppi: per “Streghe e stregoni voodoo” e “Pinocchio viene dal mare” il numero è 320 563 21 18; per “I veneziani” 380 464 69 60; per “Shrek” 334 564 69 51; per “Tutti in barca” 338 893 59 59; per “Luci & Music” 347 603 29 13. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra imprenditori balneari e commercianti del Lido, con il sostegno del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia.