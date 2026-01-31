Castello di Santa Severa, smentita l’ipotesi di chiusura

Riceviamo e pubblichiamo

“Non c’è alcun rischio chiusura per il Castello di S. Severa. LAZIOcrea, soggetto gestore del Complesso monumentale per conto della Regione Lazio, per dare continuità al servizio e quindi per rendere pienamente fruibili tutti gli spazi, compresi i Musei, provvederà ad attivare una propria biglietteria. Inoltre, in attesa della stipula della nuova convenzione con l’amministrazione comunale, la società è disponibile a includere anche il Museo del Mare e della Navigazione Antica nel sistema di bigliettazione che verrà attivato. Questa intenzione verrà ufficialmente comunicata, nelle prossime ore, al Commissario Straordinario del Comune di S. Marinella”.

Così, in una nota, la Regione Lazio smentisce le notizie di stampa secondo le quali sarebbe prossima la chiusura del Castello di S. Severa, a causa delle difficoltà nella gestione della biglietteria, per altro finora in capo al Comune di S. Marinella.

“A riprova della volontà della Regione Lazio di proseguire nell’opera di valorizzazione del complesso non solo ci sono solo i lusinghieri numeri dei visitatori registrati finora, che solo nel recente periodo natalizio hanno fatto registrare circa 40.000 presenze, mentre oltre 230.000 sono state quelle nell’anno appena passato, ma anche il fatto che si sta già procedendo alla programmazione degli eventi per i mesi primaverili ed estivi, in continuità con la qualità e la quantità già espresse nell’estate 2025. Inoltre, occorre ricordare che LAZIOcrea ha trasmesso al Comune di S. Marinella, nel febbraio 2025, la bozza della nuova convenzione, frutto del tavolo tecnico e degli incontri svoltisi tra le parti, restando in attesa di una risposta che finora non è stata ricevuta” conclude la nota.