“Central Park West” di Woody Allen al Teatro Boni di Acquapendente￼

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue ad Acquapendente la stagione del Teatro Boni, con direzione artistica di Sandro Nardi. Dopo il debutto con Eva Robin’s in “Evǝ” e lo spettacolo sul commissario Montalbano che ha visto protagonista Massimo Venturiello, domenica 6 novembre 2022 alle ore 17.30 va in scena “Central Park West” di Woody Allen.

Interpretato e diretto da Antonello Avallone, con Elettra Zeppi, Flaminia Fegarotti, Claudio Morici e Maria Angelica Duccilli, il testo del celebre regista americano propone dialoghi scintillanti, battute fulminanti, in una storia di tradimenti a ripetizione per un gruppo di quattro cinquantenni ricchi e affermati che, non avendo alcun problema di sussistenza, si complicano la vita alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena vivere: il tradimento.

Una commedia esilarante, in cui Allen abbandona i riferimenti colti di cui riempie i suoi film e analizza il comportamento di quattro persone che cercano di rendere la vita peggiore di quella che è. Lo spettacolo è una produzione Compagnia delle Arti, con scene e costumi di Red Bodò.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.