Centro storico e crisi economica, le perplessità dei Divini Commercianti dopo l’incontro con il Comune

Riceviamo dal Direttivo Associazione Divini Commercianti e pubblichiamo

A seguito dell’incontro di giovedì scorso, riteniamo doveroso esprimere forte perplessità. Ad oggi, infatti, non è chiaro se l’Amministrazione comunale sia realmente consapevole delle gravi problematiche che colpiscono il centro storico e l’intero territorio di Tarquinia, dal Top 16 al Lido fino a Marina Velca: una crisi economica profonda, con un’assenza di flussi turistici che dura ormai da mesi.

Ribadiamo di apprezzare l’impegno dell’Assessore Andreani nel promuovere l’ennesimo tavolo permanente per lo sviluppo economico e prendiamo atto con soddisfazione dell’entusiasmo delle circa dieci persone presenti all’incontro di giovedì. Tuttavia, riteniamo necessario precisare un punto fondamentale: la nostra partecipazione avverrà come Associazione.

L’Associazione Divini Commercianti non si scioglie, né intende ripartire da un ipotetico “anno zero”. La nostra storia, la nostra identità e il lavoro svolto fino ad oggi non possono essere azzerati. Siamo pronti a collaborare, a confrontarci e a portare idee e proposte concrete, ma non siamo disponibili a “pecoronare”. Le idee possono essere buone, l’impegno è apprezzabile. Ma noi continueremo a esserci con la nostra identità, la nostra autonomia e la nostra voce.