Chris Coleman a Tarquinia per una masterclass di batteria al Centro Studi Musicali Sonus

Tarquinia ospiterà una masterclass di batteria con Chris Coleman, musicista statunitense di fama internazionale, in programma venerdì 6 febbraio 2026 alle 17.30. L’incontro si terrà presso il Centro Studi Musicali Sonus, in via Vincenzo Ferri 1, e rientra nel calendario del “The Roundaboutz Tour 2026”. L’iniziativa è rivolta a musicisti, studenti e appassionati interessati ad approfondire tecnica, linguaggio e approccio professionale alla batteria.

Un percorso musicale tra gospel e formazione accademica

Chris Coleman inizia a suonare la batteria all’età di due anni nella chiesa di Saginaw, in Michigan, all’interno di un contesto familiare fortemente legato alla tradizione gospel, che ha influenzato in modo determinante il suo stile, noto per potenza e precisione. Nel 1999 si diploma con lode al Drummer’s Collective. Successivamente riceve borse di studio per il Berklee College of Music e la Manhattan School of Music, scegliendo però di dedicarsi al ministero e all’insegnamento. Nel 2001 vince il National Drum Competition, superando oltre 30.000 partecipanti.

Le principali collaborazioni artistiche

Nel corso della sua carriera, Chris Coleman ha collaborato con numerose icone della musica internazionale. Tra i nomi più rilevanti figurano Prince, con il quale ha preso parte a lunghe sessioni di registrazione, Stanley Clarke e Rachelle Ferrell. Ha inoltre suonato nei tour di Chaka Khan nel 2007 e dei New Kids on the Block durante la tournée reunion. Dal 2003 ha collaborato con Israel Houghton & New Breed, esibendosi in oltre 40 città in tre Paesi. Altre collaborazioni includono Patti LaBelle, Randy Brecker, Christina Aguilera e Babyface.