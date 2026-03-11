Civitavecchia, al via i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria

Nicholas Gemini, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

A Civitavecchia prende finalmente il via il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria. Dopo alcune settimane di attesa, una parte dell’area interessata dagli interventi è stata ufficialmente cantierizzata, segnando l’avvio della fase operativa dei lavori. Nei giorni scorsi si sono conclusi i passaggi preliminari necessari all’apertura del cantiere, tra cui le operazioni di bonifica da eventuali ordigni bellici e i sopralluoghi tecnici propedeutici all’avvio dell’intervento.

Un investimento da oltre 23 milioni di euro

Dopo circa due mesi di stallo dall’annuncio dell’apertura del cantiere, il progetto entra quindi nella fase concreta. L’investimento complessivo previsto è di circa 23 milioni e 800 mila euro, finanziati da Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana. L’intervento rappresenta uno dei principali progetti di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie cittadine.

Miglioramento dei servizi e dell’accessibilità

Il progetto prevede una riqualificazione generale degli spazi della stazione, con l’obiettivo di migliorare i servizi destinati ai viaggiatori, aumentare i livelli di accessibilità e sicurezza e aggiornare le infrastrutture esistenti. L’intervento punta inoltre a rendere la stazione più funzionale e moderna, adeguandola alle esigenze di mobilità e ai flussi di passeggeri che transitano quotidianamente nello scalo ferroviario.