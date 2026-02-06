Civitavecchia, bomba d’acqua nella notte: allagamenti e soccorsi dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Civitavecchia intorno alle ore 01.30, causando allagamenti diffusi e numerose richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Le squadre operative si sono concentrate in particolare nella zona di Sant’Agostino e in via Fontanatetta, dove diverse abitazioni sono finite sott’acqua, con taverne che hanno registrato oltre un metro d’acqua all’interno.

Persone bloccate nelle auto sull’Aurelia, intervengono anche i sommozzatori

Particolarmente critica la situazione lungo l’Aurelia, in prossimità del Burger King, dove alcune persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie vetture. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. L’equipaggio della squadra 17A, con l’ausilio di motopompe di media portata, ha avviato le operazioni di prosciugamento per ripristinare condizioni accettabili di sicurezza nelle aree più colpite.

Operazioni ancora in corso, presenti le forze dell’ordine

Le attività di emergenza hanno visto impegnate anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il supporto ai soccorsi. Nonostante l’intensità dell’evento meteorologico e i danni provocati dagli allagamenti, non si registrano feriti.