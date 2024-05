Comunali2024, l’UDC annuncia il sostegno a Giulivi: “Non abbiamo inteso consegnarci volontariamente all’irrilevanza politica”

Riceviamo dall’UDC di Tarquinia e pubblichiamo

L’UDC intende innanzitutto ringraziare tutti i suoi candidati alle prossime elezioni amministrative e i molti giovani che hanno deciso di accettare questa sfida al nostro fianco, il Consigliere uscente Manrico Lodi e il Segretario Ubaldo Persia.

Comunichiamo ufficialmente il nostro appoggio al candidato Sindaco uscente Alessandro Giulivi e, ben sappiamo, che in molti si chiederanno perché l’UDC, dopo cinque anni di dura opposizione all’attuale amministrazione comunale, abbia preso questa decisione. Premettiamo che nell’ultimo anno abbiamo collaborato, soprattutto in Consiglio Comunale, con la presente maggioranza pur sedendo tra i banchi dell’opposizione, votando bilanci regolamenti e tutto ciò che poteva essere utile ad uno sviluppo nuovo per Tarquinia; ci siamo impegnati negli ultimi mesi a dialogare con tutte le forze in campo, sia civiche che politiche, nel tentativo di trovare una strada comune per poter conseguire gli obiettivi che da sempre fanno parte del nostro dna. Non neghiamo che siamo stati sorpresi dall’apertura dimostrata da alcuni e, al contrario, dalla chiusura da parte di altri. Non abbiamo inteso consegnarci volontariamente all’irrilevanza politica.

Qualcuno ha insinuato che tale nostra scelta, determinante per la rielezione del Sindaco uscente, sarebbe motivata da “promesse” che ci sono state fatte. Non abbiamo alcun problema ad ammetterlo: la “promessa” è la garanzia di incidere sulle scelte e le decisioni che saranno operate, con pari dignità e peso politico di ogni altra forza che compone la coalizione.

Questo ci consentirà di vigilare e lavorare affinché le istanze ed esigenze che i cittadini ci presenteranno, possano ottenere riscontri. Il Sindaco è ben consapevole che, come abbiamo già dimostrato, in caso contrario saremo duri ed inflessibili.

Porteremo avanti le battaglie di sempre in materia di commercio, primario interesse il nodo della Direttiva Bolkenstein, turismo e viabilità, ma non solo. Grazie al contributo di alcuni dei nostri candidati vogliamo porci obiettivi ambiziosi ma realizzabili, in materia di inclusione sociale, arte, cultura, famiglia e sport. Essenziale sarà poi il dialogo che intendiamo instaurare con le associazioni del terzo settore e del volontariato. A breve sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione dei nostri candidati.