Consiglio provinciale di Viterbo convocato il 26 febbraio: rifiuti, social istituzionali e stato di calamità all’ordine del giorno

Il Consiglio provinciale di Viterbo è convocato presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, in via Saffi 49, per giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 10:30. La riunione si aprirà con le comunicazioni del presidente e con l’approvazione dei verbali della seduta precedente, seguite dalla relazione di inizio mandato.

All’ordine del giorno figura anche la nomina dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziario della Provincia, passaggio centrale per l’assetto amministrativo dell’ente.

Gestione dei rifiuti e regolamento sui canali social istituzionali

Tra i punti più rilevanti in discussione, il progetto di gestione associata del servizio di igiene urbana in forma aggregata con i 60 Comuni del territorio provinciale. Il Consiglio sarà chiamato a prendere atto della richiesta di studio di fattibilità tecnica al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

In agenda anche l’approvazione della disciplina sull’utilizzo dei profili istituzionali nei siti di social networking e la proposta di disposizioni regolamentari relative alle dirette del Consiglio provinciale e alla loro diffusione via internet, con l’obiettivo di definire modalità e criteri di comunicazione ufficiale dell’ente.

Convenzioni intercomunali e richiesta di stato di calamità

La seduta prevede inoltre l’esame della convenzione tra la Provincia di Viterbo e il Tuscania per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario provinciale e comunale.

Chiude l’ordine del giorno la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità in seguito alle condizioni meteorologiche straordinarie che hanno interessato diversi Comuni della provincia nell’ultimo periodo, con le conseguenti determinazioni da parte del Consiglio.