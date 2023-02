Consorzio di Bonifica Litorale Nord, partito il programma di manutenzione ordinaria

Riceviamo dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord e pubblichiamo

È iniziata la manutenzione ordinaria 2023, interamente in amministrazione diretta, del reticolo idrografico del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. La priorità è stata data ai canali promiscui che svolgono la doppia funzione di salvaguardia ambientale durante la stagione invernale e irrigua durante la stagione primaverile-estiva. Nell’area di Maccarese sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria del Canale A, arteria principale del servizio di irrigazione consortile, dove sta avvenendo la pulizia delle sponde e al contempo è in corso il ripristino l’integrità idraulica del canale, intervenendo sulle falle o piccole perdite individuate in fase di manutenzione. È in corso inoltre lo svuotamento dell’intero canale con degli scarichi di fondo al fine di poter ripulire l’intero alveo. Sempre nell’area di Maccarese sono stati ultimati gli interventi di sfalcio del Canale F, la Canaletta 11 e il fosso Cavallo. Nell’area di Ostia sono in corso d’ultimazione gli interventi di sfalcio del Canale Tor San Michele e sull’Influente I del Canale Palocco. Nell’area Tirreno sono stati effettuati interventi di diserbo, sfalcio e ripristino spondale del Fosso Pantanelle, influente del Fosso Rio Galeria.