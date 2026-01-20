Contabilità degli enti locali e benessere dei territori: il 22 gennaio giornata di studio alla Provincia di Viterbo

È in programma per giovedì 22 gennaio, presso la sala Benedetti della Provincia di Viterbo, la giornata di studio “Cosa raccontano i numeri”, promossa dalla Provincia di Viterbo e da UPI Lazio in ricordo del dottor Patrizio Belli, dirigente del settore Finanziario dell’ente. L’iniziativa è dedicata ai temi della contabilità degli enti locali e al rapporto tra gestione finanziaria e benessere dei territori.

Sessione mattutina su contabilità pubblica e riforma Accrual

La giornata si aprirà nella mattinata, a partire dalle ore 9.30, con i saluti istituzionali del presidente della Provincia Alessandro Romoli e dei rappresentanti degli ordini professionali. Seguirà un confronto sui principali aspetti della contabilità pubblica, con particolare attenzione al sistema patrimoniale in Accrual accounting, agli accantonamenti, al fondo rischi contenzioso e ai controlli della Corte dei conti. Al dibattito parteciperanno esperti di UPI nazionale, dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, docenti universitari e professionisti del settore.

Nel pomeriggio il Rapporto BES 2025

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, l’attenzione si sposterà sulla presentazione del Rapporto BES 2025, lo strumento che analizza il progresso dei territori in termini non solo economici, ma anche sociali e ambientali. Durante la sessione saranno illustrati i dati relativi al Lazio e alla Tuscia, con un focus sugli indicatori di qualità della vita e sulle possibili ricadute per la programmazione delle politiche pubbliche locali. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo è possibile fare riferimento al sito istituzionale della Provincia di Viterbo.