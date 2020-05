Coronavirus a Londra, atteso per stasera il discorso alla nazione di Boris Johnson

Il governo inglese lancerà un sistema di allerta Covid-19 per tracciare il virus: dovrebbe essere questo il punto chiave del discorso in programma stasera, domenica 10 maggio, da parte del Primo Ministro Boris Johnson.

Il sistema classificherà il livello di minaccia dal coronavirus su una scala da uno a cinque e sarà adeguato in base ai dati.

Come anticipato nei giorni scorsi, nel suo aggiornamento alla nazione Johnson non dovrebbe fornire informazioni cruciali sull’allentamento delle restrizioni, né parlare di date esatte relativamente a cambiamenti sulle regole di lockdown.

Al contrario, potrebbe svelare il nuovo slogan – “stay alert, control the virus, save lives” – annunciando appunto il nuovo sistema, che per ora si applicherà solo all’Inghilterra, anche se il governo sta lavorando per estenderlo all’intero Regno Unito.

Il sistema – con avvisi che vanno dal verde (livello uno) al rosso (livello cinque) – sarà simile a quello utilizzato per tenere informato il pubblico sul livello di minaccia terroristica. Lo strumento di allerta – che sarà gestito da un nuovo “centro congiunto di biosicurezza” – rifletterà anche la minaccia del virus in diverse parti del paese, il che significa che il livello di minaccia in una città potrebbe differire abbastanza ampiamente da quello di un’altra.

Prima dell’intervento del Primo ministro, è in programma una riunione del comitato di emergenza del governo Cobra che coinvolgerà anche il sindaco di Londra.

Ieri, il segretario ai trasporti Grant Shapps ha avvertito che il governo avrebbe proceduto con “cauzione estrema” al momento di revocare le misure di blocco.