Coronavirus, stop temporaneo agli studi britannici dopo che un paziente si è ammalato. E il governo vieta incontri sociali con più di sei persone

I test su un vaccino Covid-19 in fase di sviluppo da parte dell’Università di Oxford e AstraZeneca sono state sospese dopo che un paziente britannico si è ammalato. AstraZeneca ha dichiarato martedì sera che gli studi in fase avanzata del vaccino sono stati sospesi mentre la società indaga se l’effetto collaterale segnalato dal paziente sia effettivamente collegato al vaccino.

Non sono state rivelate ulteriori informazioni sulle condizioni del soggetto del test, con la società che ha affermato di soffrire di “una malattia potenzialmente inspiegabile”.

Il sito di notizie Stat per primo ha riportato la notizia della pausa nei test e ha detto che il possibile effetto collaterale si è verificato in un volontario in Gran Bretagna, che ci si aspetta si riprenda.

Il vaccino, sviluppato dall’Università di Oxford, è in fase di sperimentazione su migliaia di persone in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e in piccoli gruppi di studio in Sud America. Il segretario alla sanità britannico Matt Hancock aveva espresso lunedì la speranza che un vaccino sia disponibile all’inizio del nuovo anno.

Una portavoce di AstraZeneca ha affermato che questo stop fa parte di un processo di revisione standard che si verifica durante il processo se c’è una “malattia potenzialmente inspiegabile” riportata in qualsiasi soggetto di prova e che la malattia del soggetto potrebbe anche essere casuale.

“Come parte degli studi globali randomizzati e controllati in corso sul vaccino contro il coronavirus di Oxford, il nostro processo di revisione standard è stato attivato e abbiamo volontariamente sospeso la vaccinazione per consentire la revisione dei dati sulla sicurezza da parte di un comitato indipendente”, ha detto la portavoce in una nota.

“Questa è un’azione di routine che deve avvenire ogni volta che è presente una malattia potenzialmente inspiegabile in una delle persone soggette alla sperimentazione, mentre viene indagata la causa del problema. Nei test su larga scala le malattie si verificano anche per caso, ma devono essere riviste in modo indipendente per verificarlo attentamente. Stiamo lavorando per accelerare la revisione del singolo evento per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto sulla tempistica dello studio. Ci impegniamo per la sicurezza dei nostri partecipanti e per i più elevati standard di condotta nelle nostre prove “.

Non sono stati forniti dettagli sul paziente che soffre del potenziale effetto collaterale o sulla natura della reazione. La notizia è arrivata poche ore dopo che il governo ha annunciato che stava riducendo il limite degli incontri sociali in Inghilterra da 30 a sei per combattere un’ondata di infezioni.

Le sospensioni temporanee di ampi studi medici non sono rari e esaminare eventuali reazioni inaspettate è una parte obbligatoria dei test di sicurezza. Non è stato subito chiaro quanto sarebbe durata la pausa di AstraZeneca.

Altri due vaccini sono nella fase finale dei test negli Stati Uniti, uno realizzato da Moderna Inc e l’altro da Pfizer e dalla tedesca BioNTech. Le statistiche hanno riportato un totale di nove vaccini giunti a una fase avanzata, o fase 3, delle sperimentazioni, con la prima sperimentazione di AstraZeneca che è stata sospesa.

Nonostante alcune dichiarazioni, come quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insistono che un vaccino sarà pronto nel giro di pochi mesi, l’Università di Oxford afferma che un vaccino potrebbe non essere pronto prima del 2022.

L’università ha sottolineato che gli studi clinici devono essere condotti con la massima cura. “Ci vuole tempo per sviluppare vaccini sicuri ed efficaci, di solito in media da cinque a dieci anni. Nonostante i rapporti promettenti sui potenziali vaccini contro il coronavirus in fase di sviluppo in tutto il mondo, potrebbero essere necessari circa 12-18 mesi per svilupparne uno “, si legge in un documento sul sito web dell’università, datato 25 agosto.