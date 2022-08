Cristina D’Avena in concerto a Piansano il 5 agosto￼

Riceviamo e pubblichiamo

Cristina D’Avena è l’ospite di punta della programmazione estiva 2022 del Comune di Piansano. La cantante, nota come interprete delle sigle di cartoni animati entrati nel cuore di tantissime persone, sarà in concerto venerdì 5 agosto alle ore 22.00 presso il palazzetto dello sport. Con lei sul palco, come di consueto, la band dei Gem Boy: un’occasione da non perdere per cantare tutti insieme e divertirsi con le più belle melodie dei cartoon con cui sono cresciute più generazioni di italiani.

Inoltre, il cartellone dell’estate piansanese prevede una serie di appuntamenti tra musica live, cinema, spettacoli comici e altre iniziative di svago attraverso cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roseo Melaragni, in collaborazione con associazioni e realtà locali, vuole rendere il paese sempre vivo durante i mesi di luglio e agosto.

Dopo le manifestazioni svoltesi nello scorso mese e il concerto di Cristina D’Avena, l’estate di Piansano proseguirà l’11 agosto con la proiezione del film commedia-fantasy “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi per la rassegna “Film sotto la torre” (ore 21.30), il 26 agosto con “Comedy Show”, spettacolo tra comicità e imitazioni di cantanti famosi in Piazza Lucia Burlini (ore 21.00) e infine sabato 27 agosto con il concerto, sempre in Piazza Burlini, che vedrà suonare una cover band dei Pooh (ore 21.00).