“Direttiva Bolkestein e riforma delle concessioni balneari”: il 16 maggio a Tarquinia un incontro con l’onorevole Foti

La città di Tarquinia riceve la visita dell’onorevole Tommaso Foti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati è atteso per giovedì 16 maggio, a partire dalle 17, per l’incontro “Direttiva Bolkestein e riforma delle concessioni balneari”.

Organizzato dall’amministrazione nella sala Consiliare del palazzo Comunale, l’appuntamento vedrà la partecipazione e l’intervento del sindaco Alessandro Giulivi. Eletto per sei volte alla Camera dei deputati, Tommaso Foti è stato stato componente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) per ben cinque legislature. Insieme a lui il presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati onorevole Mauro Rotelli. L’incontro su Bolkestein e concessioni tratta due argomenti che l’amministrazione comunale ha seguito e trattato con attenzione in questi 5 anni, perchè vede nel turismo balneare uno dei principali motori di sviluppo economico del territorio.