DiVino Etrusco: ecco il programma degli eventi di domenica 21 agosto e le due serate speciali di lunedì 22 e martedì 23

Ancora una serata di eventi, spettacoli e animazione poi – almeno in parte – un po’ di sosta per un’edizione serratissima del DiVino Etrusco di Tarquinia che, dopo tre giorni a cento all’ora, lunedì e martedì si propone in una veste inedita con due serate speciali.

Ma andando per ordine, ecco gli appuntamenti per domenica 21 agosto. Partendo da un momento molto atteso e di grande spessore: alle 18 e 30, all’Alberata Dante Alighieri, i protagonisti saranno Guido Sileoni e le figure etrusche del suo murales, al centro di una chiacchierata – che dall’opera in sé spazierà sul tema del ruolo dell’artista nella città – con il direttore de lextra.news Stefano Tienforti, cui parteciperanno anche l’assessore alla Cultura Martina Tosoni e l’archeologa Lorella Maneschi.

Ripartono poi, alle 21 e 30, nell’auditorium della ex chiesa di San Pancrazio, le attese degustazioni guidate di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello, mentre continuano i mercatini e le mostre lungo le vie del centro. Aperta da ieri, all’ex Lavatoio in via dei Granari, anche l’esposizione di Sara Cozzi.

Per quanto riguarda i momenti più prettamente di spettacolo, a piazza Cavour si esibirà il Trio de Saudade, mentre in piazza Matteotti sarà protagonista Dualband, a San Martino Coladigirienzo + Gloria e, infine, all’Alberata Latte Più. Spettacoli, invece, a piazza d’Erba, con la giocoleria clown del Nino Maravilla e il talento di Antonio Tre Mani, mentre al Duomo si esibirà Guglielmo Bartoli.

Passando ai vini, stasera desk attivi dalle 19 alle 23 e 45 e banchi degustazione aperti dalle 20 a mezzanotte con possibilità di ticket giornaliero per poter scegliere di degustare tutti i vini a disposizione dei visitatori a € 18,00, calice e tracolla inclusi, oppure ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ticket ricarica 3 assaggi a € 5,00.

Il DiVino Etrusco – organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia – proseguirà lunedì con una serata speciale dedicata ai vini delle città di Tarquinia e Volterra e, nello specifico, martedì, con un evento incentrato su quelli della città tirrenica.