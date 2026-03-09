“Domani è sempre domenica” il 15 marzo al Teatro Boni di Acquapendente

La stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, propone domenica 15 marzo 2026 lo spettacolo “Domani è sempre domenica”, scritto da Gianni Clementi. Sul palco saliranno Gabriella Silvestri e Matteo Vacca, che cura anche la regia. Il sipario si aprirà alle ore 17.30.

Una storia ambientata durante il bombardamento di Roma

La vicenda è ambientata a Roma il 19 luglio 1943, nel quartiere San Lorenzo, durante uno dei bombardamenti più drammatici subiti dalla capitale nella Seconda guerra mondiale. Un parroco, don Nicola, e una sua fedele, sora Agnese, sopravvivono al bombardamento ma restano intrappolati sotto le macerie. Costretti a condividere quello spazio angusto e precario, i due personaggi iniziano un confronto serrato sulla vita, sulla fede e sulla condizione umana.

Tra equivoci, ironia e riflessioni sulla natura umana

La convivenza forzata, tra fame, sete e paura, fa emergere fraintendimenti, equivoci e situazioni grottesche che rompono gli schemi sociali del mondo “in superficie”. Ne nasce una commedia che alterna momenti ironici e riflessivi, in cui i protagonisti cercano di salvare non solo le loro anime, ma anche i loro corpi.