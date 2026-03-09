“Domani è sempre domenica” il 15 marzo al Teatro Boni di Acquapendente

Pubblicato il

La stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, propone domenica 15 marzo 2026 lo spettacolo “Domani è sempre domenica”, scritto da Gianni Clementi. Sul palco saliranno Gabriella Silvestri e Matteo Vacca, che cura anche la regia. Il sipario si aprirà alle ore 17.30.

Una storia ambientata durante il bombardamento di Roma

La vicenda è ambientata a Roma il 19 luglio 1943, nel quartiere San Lorenzo, durante uno dei bombardamenti più drammatici subiti dalla capitale nella Seconda guerra mondiale. Un parroco, don Nicola, e una sua fedele, sora Agnese, sopravvivono al bombardamento ma restano intrappolati sotto le macerie. Costretti a condividere quello spazio angusto e precario, i due personaggi iniziano un confronto serrato sulla vita, sulla fede e sulla condizione umana.

Tra equivoci, ironia e riflessioni sulla natura umana

La convivenza forzata, tra fame, sete e paura, fa emergere fraintendimenti, equivoci e situazioni grottesche che rompono gli schemi sociali del mondo “in superficie”. Ne nasce una commedia che alterna momenti ironici e riflessivi, in cui i protagonisti cercano di salvare non solo le loro anime, ma anche i loro corpi.