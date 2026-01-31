Domenica 1° febbraio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale

Ingresso gratuito per tutti domenica 1° febbraio nei musei civici e in numerosi siti archeologici di Roma Capitale, in occasione della prima domenica del mese. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e consente di visitare collezioni permanenti, mostre temporanee e alcuni dei luoghi simbolo della città. Saranno accessibili gratuitamente, tra gli altri, i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia e il Museo Civico di Zoologia. A ingresso libero anche diverse aree archeologiche, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo, i Fori Imperiali e il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio.

Mostre e visite guidate incluse nella gratuità

Eccezionalmente, per la prima domenica di febbraio, sarà inclusa nella gratuità anche la mostra “La Grecia a Roma” ai Musei Capitolini, con oltre cento opere tra sculture e reperti archeologici dedicati alla diffusione della cultura artistica greca nell’antica Roma. Sempre ai Musei Capitolini sarà possibile visitare gratuitamente anche le esposizioni “Antiche civiltà del Turkmenistan”, “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”. Alla Centrale Montemartini è in programma la mostra “Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione”, mentre alla Galleria d’Arte Moderna sarà visitabile “GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025”. Ai Mercati di Traiano ultimo giorno di apertura per la mostra “1350. Il Giubileo senza papa”. In programma anche visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, su prenotazione obbligatoria al numero 060608, con quattro turni in lingua italiana.

Le esposizioni escluse dalla gratuità

Restano invece a tariffazione ordinaria, con riduzioni per i possessori della MIC Card, alcune mostre temporanee. Tra queste “Cartier e il Mito” ai Musei Capitolini, “Ville e giardini di Roma: una corona di delizie” al Museo di Roma, “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” al Museo dell’Ara Pacis, il percorso “Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia” e l’esperienza multimediale “Circo Maximo Experience”. Per alcune di queste iniziative è previsto l’obbligo di prenotazione o di acquisto online del titolo di accesso. Tutti i dettagli aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale dei Musei in Comune di Roma.