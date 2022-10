Domenica 30 ottobre Santa Marinella in Rosa per la prevenzione del tumore al seno￼

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Domenica 30 ottobre Santa Marinella si tinge di rosa con la “Giornata della Prevenzione del tumore al Seno”. Ottobre, infatti, è il mese dedicato alla prevenzione di questa terribile malattia che colpisce migliaia di donne ogni anno.

Su iniziativa dell’Andos in collaborazione con Asl Roma4, il Sindaco Pietro Tidei e la delegata alle pari opportunità Maura Chegia, anche quest’anno organizzano a Santa Marinella una giornata dedicata alla prevenzione.

Diverse le attività previste:

La notte tra sabato e domenica il castello di S.Severa si tingerà di rosa.

Domenica dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la biblioteca visite mammografiche gratuite con gli specialisti della Asl Rm4; dalle ore 10.00 la Obelix Academy delizierà i presenti con le performance delle sue giovani ballerine; dalle 10.30 l’istruttrice della Younique fit house condurrà la camminata in rosa con due stop di dinamicità, inoltre, per tutta la mattina, sarà possibile parlare e confrontarsi con i medici presenti.

Con la prevenzione e la diagnosi precoce – dichiara il Sindaco Tidei – diminuisce il tasso di mortalità, ecco perché ci teniamo a sensibilizzare le donne e renderle protagoniste della propria salute con queste iniziative. Quello alla mammella, purtroppo è il tumore più diagnosticato nella popolazione femminile, ma anche quello con le più alte percentuali di sopravvivenza (l’87% nel 2019) grazie alla prevenzione primaria e ai costanti miglioramenti diagnostici e terapeutici.

Come Primo cittadino desidero ringraziare tutti coloro che anche quest’anno si sono spesi per realizzare questa giornata in particolare la ASL Rm4 e l’ANDOS che ci onora sempre del suo prezioso aiuto. Fare Prevenzione è molto importante, vi aspettiamo.